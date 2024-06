Jasmine Paolini perde in finale al Roland Garros ma sorride: "I giorni più belli della mia vita, domani la sfida per il doppio"

Iga Swiatek ha vinto oggi, sabato 8 giugno, il Roland Garros 2024. La campionessa polacca, numero 1 della classifica Wta, ha battuto in finale Jasmine Paolini con il punteggio di 6-2, 6-1 e festeggia così il suo quarto successo nel Major sulla terra rossa francese, conquistando il quinto Slam in carriera.

Paolini, che era partita alla grande riuscendo subito a breakkare la fortissima avversaria, non ha potuto contenere sul rosso Swiatek, che si è confermata senza rivali in particolare su questa superficie che ospiterà anche il torneo olimpico.

L'azzurra, però, è stata la bellissima sorpresa del torneo e da lunedì 10 giugno sarà la numero 7 al mondo, pronta a tornare qui ai Giochi Olimpici, pronta a stupire ancora.

La sua straordinaria avventura al Roland Garros 2024, però, non è finita. Domani, domenica 9 giugno, alle ore 11.30 sfiderà in finale, insieme alla compagna di doppio Sara Errani, la forte coppia formata da Gauff/Siniakova.

Un altro sogno per Jasmine Paolini che insieme alla compagna di doppio può ancora scrivere il suo nome nell'albo d'oro del Roland Garros firmando un'impresa storica.

"Grazie per essere qui. Mi sono divertita. Giocare contro di te (a Swiatek) è la sfida più complicata.Ti faccio i miei complimenti a te e a tutto il tuo staff. Voglio ringraziare la mia squadra, la mia famiglia, tutte le persone che credono in me giorno dopo giorno, grazie. Complimenti anche a tutti coloro che rendono possibile il torneo. Questi sono stati i giorni più belli della mia vita, non è ancora finita, domani c'è la finale di doppio. Grazie a tutti. Sono felice e orgogliosa di me stessa, oggi è stata complicata, però sono orgogliosa di me", ha detto Jasmine Paolini felice ed emozionata.