Tennis Italia-Brasile, United Cup tennis 2023: programma 30 dicembre

Proseguono gli incontri di Italia-Brasile per la United Cup, il torneo che ha sostuito la Atp Cup. L'Italia, dopo la prima giornata, sta pareggiando sull'1-1 contro il Brasile. A Brisbane nel primo incontro del gruppo E, che comprende anche la Norvegia, Martina Trevisan (n.27 Wta) è stata battuta da Beatriz Haddad Maia (n.15) con il netto punteggio di 6-2 6-0.

Lorenzo Musetti (n. 23 Atp) ha fornito un'altra conferma del suo periodo di forma superando agevolmente Meligeni Alves (n. 166). Domani, venerdì 30 dicembre, scenderà in campo Matteo Berrettini contro Thiago Monteiro. Per il campione romano un test importante per capire come sta dal punto di vista fisico. Lucia Bronzetti giocherà il secondo singolare contro Laura Pigossi. Il doppio misto finale, per cui saranno scelti i giocatori, potrebbe essere decisivo.

Tennis, United Cup 2023 Italia-Brasile: il programma

Venerdì 30 dicembre

Matteo Berrettini - Thiago Monteiro (dall'1.00)

a seguire Lucia Bronzetti - Laura Pigossi

a seguire Doppio misto con formazioni ancora da stabilire

United Cup 2023, Italia-Brasile: dove vederla in tv

Gli incontri tra Italia e Brasile della United Cup 2023 vengono trasmessi in diretta su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e in streaming su SupertenniX (previo abbonamento, gratis per tesserati FIT).