Internazionali d'Italia 2023, il programma di mercoledì 10 maggio: partite e orari

Primi big in campo oggi, mercoledì 10 maggio, agli Internazionali d'Italia in programma a Roma dove si svolge l'80esima edizione degli Internazionali d'Italia. I primi match di giornata iniziano alle ore 11.00, le altre partite si disputano dalle 19.00. Il piatto forte della prima giornata è la sfida tra Fognini e Murray. Qui trovate il programma completo.

Center Court

ore 11,00: Ivashka-Wawrinka

non prima delle 19,00: Fognini-Murray

Grand Stand Arena

ore 11,00: Van Assche-Etcheverry

a seguire: Gasquet-Wu

a seguire: Cobolli-Rinderknech

Pietrangeli

ore 11,00: Martinez-Bublik

a seguire: Nakashima-Barrere

Campo 12

ore 11,00: Baez-Varillas

a seguire: Cachin-Garin

a seguire: Popyrin-O'Connell

Campo 2

ore 11,00: Krajnovic-Fucsovic

a seguire: Lestienne-Djere

a seguire: Edmund-Muller

a seguire: Munar-Kokkinaris

Campo 4

ore 11,00: Cerundolo-Fils

a seguire: Safiullin-Giron

Internazionali d’Italia 2023: dove vederli in diretta tv e in streaming

L'evento del Foro Italico beneficerà di una copertura televisiva capillare. Il torneo maschile sarà visibile interamente su Sky Sport e in streaming su NOW; inoltre, un match ATP al giorno sarà trasmesso in chiaro e in diretta dai canali Mediaset e un secondo andrà in differita serale su SuperTennis. Per il 15° anno consecutivo, Supertennis trasmetterà integralmente, in chiaro e in diretta, tutti gli incontri del tabellone femminile.

Le emozioni delle partite saranno arricchite da studi live che, con ospiti e interviste ai protagonisti, approfondiranno tutte le storie del torneo romano. I match dell’evento femminile saranno visibili in contemporanea anche sulla piattaforma digitale SuperTenniX (iscrizione gratuita per i tesserati; pacchetti da 3,99 euro al mese o 34,99 euro annuali per i non tesserati).

Inoltre, a partire dal 1° maggio, il palinsesto di SuperTennis è ancora più ricco grazie all’HbbTV che consentirà agli appassionati la visione gratuita di canali supplementari accessibili facilmente dal proprio telecomando.