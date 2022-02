Tennis oggi Atp Rio 500: Berrettini-Alcaraz, dove seguire in tv l'incontro che vale la semifinale

Quando Berrettini ritrova il suo dritto su Rio si scatena l’ennesimo temporale. Il match degli ottavi dell’Atp Rio 500, però, una volta ripreso dopo l’ennesima sospensione per pioggia ha visto prevalere il nostro numero 1 contro la wild card locale Thiago Monteiro che davanti al suo pubblico ha onorato l'impegno contro un avversario nettamente davanti a lui nel ranking.

Il carioca, dopo aver perso il secondo set per 6-4, era riuscito a prevalere nel secondo set, vincendo meritatamente al tie-break dopo essere rimasto a lungo in vantaggio. Berrettini, però, si è ritrovato nel corso della partita e nel terzo set, dopo la ripresa per pioggia, ha chiuso i conti con un 6-3, conquistando l’accesso ai quarti di finale dove ritroverà, a distanza di un mese dall’importantissima vittoria ottenuta al super tie-break del terzo turno dell’Australian Open, Carlos Alcaraz.

Il giovane spagnolo, classe 2003, si è imposto 6-4,7-6 contro l'argentino Delbonis.

Atp Rio 500: Berrettini-Alcaraz, dove vederla in tv

Come da previsioni della vigilia arriva l'atteso nuovo duello tra Berrettini e Alcaraz. Un match importante, che non si giocherà sull’asfalto veloce, come a Melbourne, ma sulla terra rossa. Berrettini, che non giocava su questa superficie da sei mesi, dallo scorso Roland Garros, ieri è parso in rodaggio, soprattutto nella sua arma migliore, il dritto. Avrà di fronte a sè il giovane e ambizioso campione spagnolo. Alcaraz vanta una vittoria su Berrettini sul veloce indoord di Vienna nel novembre 2021 per 6-1 6-7 (2) 7-6 (5). Sarà un'altra partita da non perdere.

Il match tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz è in programma sul campo centrale dopo Pablo Andujar - Diego Schwartzman non prima delle 19 ora italiana e sarà trasmesso su Supertennis e su Sky Sport Tennis. In streaming su supertennis.tv e su NOW. Il vincitore tra Berrettini e Alcaraz incontrerà, sempre nella giornata di oggi, in semifinale, il vincitore dell’incontro tra Fognini e Coria.