Atp Barcellona, oggi debuttano Sinner e Musetti: gli orari in tv

Giornata importante per gli amanti del tennis. Oggi, mercoledì 19 aprile, a Barcellona, sulla terra rossa, inizia l'avventura all'Atp 500 di Sinner e Musetti, che si sono affrontati la scorsa settimana in un derby nei quarti di finale di Montecarlo. Sinner ha avuto la meglio, ma Musetti aveva pagato il giusto prezzo alle fatiche per una memorabile vittoria il giorno precedente contro il numero 1 al mondo, Novak Djokovic.

L'altoatesino, quarta testa di serie del torneo del torneo catalano, esordirà contro Diego Schwartzman, con cui ha recentemente avuto la meglio a Montecarlo. Il toscano, invece, affronterà l'australiano Kubler. In campo anche altri 2 azzurri, Francesco Passaro, che sfida Francisco Cerundolo e Matteo Arnaldi che affronta Daniel Evans.

Atp Barcellona, il programma di mercoledì 19 aprile

ore 11: Gomez (Ecu)-Dimitrov (Bul)

non prima delle 12.30: Sinner (Ita)-Schwartzman (Arg)

a seguire: Passaro (Ita)-Cerundolo (Arg)

non prima delle 16: Cachin (Arg)-TSITSIPAS

a seguire: Kubler-Musetti (Ita)

a seguire: Evans (Gbr)-Arnaldi (Ita)

Atp Barcellona 2023: dove vederlo in tv

L'ATP Barcellona 2023 sarà trasmesso in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), sul sito Supertennis.tv e sull'app Supertennix (gratis per tesserati FITP). Il torneo si potrà seguire anche su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 205) e in streaming su Sky Go e NOW.