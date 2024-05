Atp Lione 2024, semifinale oggi Darderi-Etcheverry: orario diretta tv

Partita importante per Luciano Darderi. Oggi, venerdì 24 maggio, l'italo argentino sfida Tomas Martin Etcheverry in semifinale dell'Atp 250 di Lione. Per l'italo-argentino, che è entrato stabilmente tra i top-40, c'è l'occasione di conquistare la finale e guadagnare ulteriori punti che lo avvicinerebbero a essere tra i migliori 30 giocatori del mondo.

Troverà dall'altra parte della rete l'argentino Tomas Martin Etcheverry che è numero 29 del ranking Atp.

Atp Lione 2024, semifinale Darderi-Etcheverry: l'orario e dove vederla in tv

La semifinale dell'Atp Lione 20024 tra Luciano Darderi e Tomas Martin Etcheverry sarà trasmessa in diretta da Sky Sport Sky su Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Now e si giocherà non prima delle 14:30.