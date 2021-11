Atp Parigi-Bercy oggi Sinner-Alcaraz: dove vederla in tv e in streaming

Inizia oggi l’avventura parigina di Jannik Sinner. Il campione altoatesino, reduce dalla semifinale dell’ATP 500 di Vienna dove è stato rimontato dal ‘tennis-show’ di Frances Tiafoe, torna in campo nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy.

In palio c’è la possibilità di proseguire in questo importantissimo torneo, che mette in palio i punti più importanti, che potrebbero rivelarsi decisivi nella qualificazione alle ATP Finals, in programma dal 14 al 21 novembre a Torino.

Sinner, grazie alla vittoria ottenuta in Austria su Casper Ruud, ha conquistato l’ottavo posto nella Race to Torino ed è attualmente qualificato al torneo dei maestri.

In Francia, inoltre, scende per la prima volta in campo da top-ten.

Il tennista altoatesino non potrà permettersi errori per non vanificare quanto di buono fatto in quest’ultimo periodo.

Per questo la sfida contro il giovane talento spagnolo, Carlos Alcaraz, è molto importante. Il 18enne talento iberico, cui tutti pronosticano un futuro da campione, è già 35esimo nel ranking mondiale e a Vienna è riuscito a battere per la seconda volta un top-ten, il nostro Matteo Berrettini, con il punteggio di 6-1,7-6,7-6, avendo la meglio nell’ultimo tie-break. Il match tra Sinner e Alcaraz si annuncia appassionante e tutta seguire.

Atp Parigi Bercy: Sinner sfida Alcaraz

Il match di oggi, come tutti gli incontri del Masters 1000 di Parigi-Bercy, la cui finale è in programma domenica 7 novembre, è trasmesso in diretta su Sky (canale 205 Sky Sport Tennis) e in streaming su NOW. L'orario d'inizio stimato è per le 15.00

In chiaro, nell'ambito di un accordo con Sky, SuperTennis trasmette da lunedì 1 novembre ogni sera alle ore 23.00 (e in replica la mattina successiva alle ore 9.00) il ‘match of the day’ del Rolex Paribas Masters.