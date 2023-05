Atp Roma 2023, il programma di sabato 13 maggio: orari e partite

Proseguono le emozioni sui campi del Foro Italico di Roma dove sono in corso gli Internazionali d'Italia di tennis. Oggi, sabato 13 maggio, il programma è davvero ricco di incontri per il secondo turno del tabellone Atp e Wta. Tra gli incontri più attesi il derby tra Musetti e Arnaldi, a chiudere il programma del Centrale. Sonego sfiderà Nishioka, Cecchinato affronta Bautista-Agut. Fa il suo esordio il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz contro il suo connazionale Ramos Vinolas.

Atp Roma 2023, programma 13 maggio

Campo Centrale: Sessione diurna

ore 11:00 Garcia-Osorio

non prima delle ore 13:00: Ramos-Vinolas-Alcaraz

a seguire: Sonego-Nishioka

Sessione serale

ore 19:00: Gauff-Bouzkova

non prima delle ore 20.30: Musetti-Arnaldi

Grandstand Arena: sessione diurna

ore 11:00 Kalinina-Kenin

a seguire: Potapova-Kudermetova

a seguire: Tsitsipas -Borges

non prima delle 17: Azarenka-Keys

Sessione serale

ore 19:00: Bautista Agut-Cecchinato

Pietrangeli

ore 11:00 Rublev-Molcan

non prima delle 13: Linette-Haddad Maia

a seguire: Bondar-Zheng

a seguire: Ruusuvuori: Medvedev

a seguire: Goffin-Zverev

Campo 12

ore 11:00 Xiyu Wang-Townsend

a seguire: Hurkacz-Wolf

Altmaier-Tiafoe

Hanfmann-Fritz

Koolhof-Skupski/Middelkoop-Mies

Campo 1

Coric-Monteiro

Pella-Davidovich Fokina

Kasatkina-Putintseva/Niculescu-Ninomiya

Linette-Vondrousova/Chan-Chan

Krawczyk-Schuurs/avversari da definire

Campo 2

ore 11:00 Carballes Baena-Evans

a seguire: Lehecka-Marozsan

a seguire: Bolelli-Fognini/Erler-Miedler

a seguire: Arevalo-Rojer-Murray-Venus

a seguire: Mektic-Pavic/Granollers-Zeballos

Campo 3

ore 11:00: Arnaboldi-Ferrari/Bopanna-Ebden

a seguire: Zapata Miralles-Kubler

a seguire: Glasspool-Heliovaara/Lammons-Peers

a seguire: Gonzalez-Molteni/Ram-Salisbury

a seguire: Haase-van de Zandschulp/Gonzalez-Vasselin

Campo 4

ore 11:00 Hsieh-Strycova/N. Kichenok-Zimmermann

a seguire: Kostyuk-Ruse/Mihalikova-Parks

a seguire: Bronzetti-Cocciaretto/Kichenok-Ostapenko

a seguire: Moratelli-Rosatello/Kenin-Sasnovich

a seguire: Alexandrova-Potapova/Kolodziejova-Zvonareva

Programma Internazionali d’Italia Roma 2023: dove vederli in tv o in streaming

Gli Internazionali d’Italia Roma 2023 sono trasmessi in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), Supertennis (WTA), Canale 20 (in chiaro, un match) e in diretta streaming: Sky Go (per i tornei Atp e Wta) Now Tv (Atp), sito di SuperTennis (WTA), SuperTenniX (WTA), Mediaset Infinity (ATP).