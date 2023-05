Atp Roma 2023, il programma di domenica 14 maggio: orari e partite

Un'altra giornata di grande tennis al Foro Italico dove sono in corso gli Internazionali di Tennis. Oggi, domenica 14 maggio, i match più attesi sono il ritorni in campo di Sinner e Djokovic, la sfida tra Fognini e Rune, il derby italiano tra Musetti e Arnaldi, che ieri è stato rinviato. In campo anche Cecchinato contro Bautista-Agut. Qui trovate il programma.

Atp Roma 2023, 14 maggio: il programma

Campo Centrale

non prima delle 13,00: Djokovic-Dimitrov

non prima delle 20,30: Shevchenko-Sinner

Grand Stand Arena

ore 11,00: Bautista Augut-Cecchinato

non prima delle 12,30: Fognini-Rune

a seguire: Tsitsipas-Borges (match da completare)

non prima delle 19: Goffin-Zverev

Pietrangeli

non prima delle 12,30: Ruusuvuori-Medvedev

a seguire: Musetti-Arnaldi

a seguire: Ruud-Bublik

Campo 12

non prima delle 14: Altmaier-Tiafoe

a seguire: Fucsovics-Norrie

a seguire: Hanfmann-Fritz

Campo 1

ore 11,00: Popyrin-Safiullin

a seguire: Djere-Garin

Campo 2

ore 11,00: Barrere-Cerundolo

non prima delle 12,30: Hanfmann-Fritz

a seguire: Lehecka-Marozsan

Campo 3