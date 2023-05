Atp Roma 2023, Musetti-Tiafoe oggi tv: dove vederla in diretta e in streaming

Un’altra partita da non perdere agli Internazionali d’Italia. Oggi, lunedì 15 maggio, all’Atp Roma 2023 per un posto agli ottavi di finale si sfidano Musetti e Tiafoe. Il vincente incontrerà al prossimo turno chi avrà la meglio nell’incontro tra Sonego e Tsitsipas.

Il toscano, che ieri ha battuto Arnaldi nel derby azzurro, ha incontrato l'americano in 2 occasioni nel circuito maggiore. Lo ha battuto in rimonta agli ottavi di Acapulco 2021, mentre a inizio 2023 si era ritirato nel secondo set della United Cup. Si annuncia una partita equilibrata con Musetti favorito dal suo feeling con la terra rossa e dal fatto di giocare in casa.

Atp Roma 2023, Musetti-Tiafoe: gli orari in tv e la diretta

L'incontro di oggi, lunedì 15 maggio, tra Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe è il quarto nel programma sulla Grand Stand Arena a partire dalle 11.00 e non inizierà prima delle 15.35.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno e in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv.