Internazionali d'Italia 2023, il programma di giovedì 11 maggio: partite e orari

Proseguono le emozioni al Foro Italico dove sono in programma gli Internazionali d'Italia. Dopo l'impresa di ieri di Fabio Fognini, che ha battuto Murray al primo turno, anche oggi, giovedì 11 maggio, il programma è ricco di sfide da non perdere. La partita più attesa di giornata è l'esordio di Sonego che affronta Chardy sul campo centrale non prima delle ore 15. Sette gli azzurri in campo.

Atp Roma 2023, programma 11 maggio

Campo Centrale

non prima delle 13,00: Nardi-Goffin

a seguire: Sonego-Chardy

non prima delle 20,30: Arnaldi-Schwartzam.

Grand Stand Arena

ore 11,00: Ramos-Vinolas-Passaro

non prima delle 19,00: Napolitano-Molcan

Pietrangeli

ore 11,00: Zeppieri-Altmaier

a seguire: Cecchinato-Mcdonald

a seguire: Lajovic-Borges

Campo 12

ore 11,00: Jarry-Hanmann

a seguire: Grenier-Wolf

Campo 1

ore 11,00: Huesler-Kubler

a seguire: Humbert-Ruusuvuori

Campo 2

ore 11,00: Dellien-Carballes

a seguire: Mannarino-Monteriro

a seguire: Pella-Cressy

a seguire: Moutet-Marozsan

Internazionali d’Italia 2023: dove vederli in diretta tv e in streaming

L'evento del Foro Italico beneficerà di una copertura televisiva capillare. Il torneo maschile sarà visibile interamente su Sky Sport e in streaming su NOW; inoltre, un match ATP al giorno sarà trasmesso in chiaro e in diretta dai canali Mediaset e un secondo andrà in differita serale su SuperTennis. Per il 15° anno consecutivo, Supertennis trasmetterà integralmente, in chiaro e in diretta, tutti gli incontri del tabellone femminile.

Le emozioni delle partite saranno arricchite da studi live che, con ospiti e interviste ai protagonisti, approfondiranno tutte le storie del torneo romano. I match dell’evento femminile saranno visibili in contemporanea anche sulla piattaforma digitale SuperTenniX (iscrizione gratuita per i tesserati; pacchetti da 3,99 euro al mese o 34,99 euro annuali per i non tesserati).