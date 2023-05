Atp Roma 2023, Sinner-Cerundolo oggi in tv: dove vederla in diretta e in streaming

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di tennis e per i tifosi di Jannik Sinner. Oggi, martedì 16 maggio, l'altoatesino torna in campo negli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia, Atp Roma 2023, per sfidare l'argentino Francisco Cerundolo. Dopo aver battuto agevolmente l'australiano Kokkinakis e aver faticato decisamente di più con il russo Alexander Shevchenko, Jannik, numero 8 al mondo, trova ora un altro avversario insidioso, numero 31 della classifica Atp, sicuramente da non sottovalutare.

Tre i confronti diretti, uno condizionato dal precoce ritiro di Sinner. Nell'ultimo a Vienna, lo scorso autunno e in Coppa Davis, a settembre, aveva vinto proprio l'azzurro che oggi, martedì 16 maggio, andrà a caccia di un successo per staccare il pass per gli ottavi.

Atp Roma 2023, Sinner- Cerundolo: gli orari in tv e la diretta

L'incontro tra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo che vale l'accesso ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia al Foro Italico di Roma si gioca oggi, martedì 16 maggio, sul Campo Centrale, ed è il quarto match dalle ore 11 e si giocherà non prima delle 14.45, dopo gli incontri tra Djokovic e Norrie, Sonego e Tsitsipas e Swiatek-Vekic.

L’incontro sarà trasmesso in diretta TV per gli abbonati da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e Now TV