Atp Roma 2023, Sinner-Shevchenko oggi in tv: dove vederla in diretta e in streaming

Torna in campo agli Internazionali d’Italia Jannik Sinner. Oggi, domenica 14 maggio, l’altoatesino, che giocherà l’ultimo match in programma sul Campo Centrale, sfida il russo Alexander Shevchenko, lucky loser e numero 93.

Sinner, che si è imposto nettamente contro Kokkinakis all'esordio (6-1, 6-4) parte favorito contro un avversario che è entrato in tabellone per sostituire Griekspoor e che al secondo turno ha superato l'argentino Baez in 2 set. Si tratta, però, di un avversario da non sottovalutare.

Atp Roma 2023, Sinner- Shevchenko: gli orari in tv e la diretta

L'incontro tra Jannik Sinner e Alexander Shevchenko che vale l’accesso agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma si gioca oggi, domenica 14 maggio, sul Campo Centrale, non prima delle ore 20.30. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Uno (fino alle 21.30) e Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e Now TV.