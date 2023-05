Atp Roma 2023, Sonego-Tsitsipas oggi in tv: dove vederla in diretta e in streaming 

Una nuova grande sfida agli Internazionali d'Italia per Lorenzo Sonego. Oggi, lunedì 15 maggio, il torinese sfida Stefanos Tsitsipas. Sonny, che ha battuto nel turno precedente il giapponese Nishioka, numero 48 al mondo, ora se la dovrà vedere contro il greco, numero 5, che ha superato agevolmente Borges. In palio c'è un posto negli ottavi per incontrare chi avrà la meglio tra Musetti e Tiafoe.

Sonego parte sfavorito, ma è pronto a dare il massimo, potendo contare sulla sua combattività che si esalta con il tifo del pubblico di casa.

Atp Roma 2023, Sonego-Tsitsipas: gli orari in tv e la diretta

L'incontro di oggi, lunedì 15 maggio, tra Lorenzo Sonego e Stefanos Tsitsipas è il quarto nel programma di giornata, a partire dalle ore 11 e si giocherà sul Campo Centrale non prima delle 19.00.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno e in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv.