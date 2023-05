Wta Roma 2023, oggi finale Rybakina-Kalinina: dove vederla in diretta tv e in streaming

Finale femminile questa sera, sabato 20 maggio, al Foro Italico di Roma. A sfidarsi sono Elena Rybakina, tennista russa, naturalizzata kazaka e Anhelina Kalinina. La prima, che non ha i punti di Wimbledon, è salita fino al quarto posto del ranking WTA, mentre la seconda è entrata per la prima volta in carriera tra le top-20 e giocherà la sua prima finale WTA.

Rybakina in semifinale ha sconfitto per 6-2, 6-4 la lettone Jeena Ostapenko, mentre Kalinina nell'altra semifinale aveva superato la russa Veronika Kudermetova, numero 12 al mondo, con il punteggio di 7-5, 5-7, 6-2.

Wta Roma 2023, finale Rybakina-Kalinina: dove vederla in tv

La finale tra Elena Rybakina e Anhelina Kalinina è in programma oggi, sabato 20 maggio e si giocherà non prima delle ore 19 e sarà trasmessa in chiaro su Supertennis, in streaming sul sito dell'emittente e sull'app SuperTennix (a pagamento, gratis per abbonati FITP).