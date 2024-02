Atp Marsiglia 2024, Musetti-Marterer: a che ora inizia e dove vederla in diretta

Inizia oggi, lunedì 5 febbraio, l'Atp Marsiglia 2024 per Lorenzo Musetti. Il tennista carrarino al primo turno del torneo transalpino sfida il tedesco Maximilian Marterer, numero 92 della classifica Atp. Il torneo sul veloce indoor è molto importante per il tennista toscano, numero 26 della classifica Atp, reduce da un Australian Open 2024 deludente con l'uscita al secondo turno contro il francese Van Assche.

Tra i due c'è un solo precedente, a livello, Challenger, a Forlì, con successo dell'azzurro.

Atp Marsiglia 2024, Musetti-Marterer: gli orari in tv e la diretta

L'incontro tra Lorenzo Musetti e Maximilian Marterer è il terzo dalle ore 12 sul Campo Centrale e si giocherà non prima delle ore 16. Sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv.