Berrettini-Cressy oggi, Atp Montecarlo: come vederlo in tv e in diretta streaming

Matteo Berrettini oggi, lunedì 10 aprile, torna in campo nel Masters 1000 di Montecarlo. Il campione romano, che sta attraversando un periodo di crisi di risultati da cui deve riscattarsi al più presto, sfida l'americano Maxime Cressy al primo turno del torneo monegasco. Sarà un test decisamente importante per Berrettini, contro un avversario ostico, ma di cui è, sulla carta, superiore.

Masters 1000 Montecarlo, Berrettini-Cressy: l'orario e la diretta tv

L'incontro tra Matteo Berrettini e Maxime Cressy è in programma oggi, lunedì 10 aprile, non prima delle 12.20 e sarà trasmesso in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 205) e in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv.