Musetti-Nishioka oggi, Atp Toronto: dove vederla in tv e in streaming

Esordio al Masters 1000 di Toronto per Lorenzo Musetti. Oggi, lunedì 7 agosto, l'azzurro sfida il nipponico Yoshihito Nishioka per centrare la qualificazione al secondo turno.

Nei precedenti, entrambi risalenti al 2021, Musetti era stato sconfitto a Parma nel 2021 e poi aveva vinto con un netto 3-0 al Roland Garros.

Quelle sfide, però, erano sulla terra battuta, mentre oggi si giocherà sul cemento.

Atp Toronto, Musetti-Nishioka: dove vederla in tv

Musetti sfiderà Nishioka alle ore 17. Diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Summer (201) o Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Sky Go e NOW.