Atp Parigi, oggi Sonego-Fritz: dove vederla in tv e in streaming

Lorenzo Sonego si prepara a sfidare Taylor Fritz. Un ostacolo impegnativo per tennista torinese che, al primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy trova l'americano reduce da un buon periodo di forma.

Anche Sonego, però, anche se a Vienna non è riuscito a raggiungere la finale come lo scorso anno, sta dimostrando di essere in un buon momento.

Proprio per questo sarà un confronto molto interessante e tutto da seguire.

Atp Parigi-Bercy: Sonego sfida Fritz

Sonego-Fritz si sono affrontati quattro volte in carriera. Il confronto sinora è di 2 vittorie a testa. L’ultimo successo è per l’azzurro che aveva trionfato in semifinale contro il tennista americano a Cagliari prima di vincere il suo primo torneo ATP.

Fritz è reduce da un buon periodo di forma con la finale persa domenica 30 ottobre a San Pietroburgo, dove si è arreso al solo Cilic e la semifinale raggiunta a Indian Wells.

I quotisti, proprio per questo, vedono Fritz favorito ma sicuramente Sonego farà di tutto per smentire i pronostici della vigilia.

Atp Parigi-Bercy Sonego-Fritz: dove vederla in tv

L’incontro tra Lorenzo Sonego e Taylor Fritz al primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy è in programma martedì 2 novembre, alle ore 14.

Gli incontri del Masters 1000 di Parigi-Bercy, la cui finale è in programma domenica 7 novembre, vengono trasmessi in diretta su Sky (canale 205 Sky Sport Tennis) e in streaming su NOW.

In chiaro, nell'ambito di un accordo con Sky, SuperTennis trasmette da lunedì 1 novembre ogni sera alle ore 23.00 (e in replica la mattina successiva alle ore 9.00) il ‘match of the day’ del Rolex Paribas Masters.