Atp Roma 2023, Musetti-Arnaldi oggi tv: dove vederla in diretta e in streaming

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di tennis. Oggi, sabato 13 maggio, nel ricco programma di giornata al Foro Italico, spicca il derby itaiano tra Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti. Il tennista toscano, testa di serie, è all'esordio nel torneo dopo il bye al primo turno. Arnaldi, invece, che ha avuto una wild card per accedere al main draw, ha battuto al primo turno l'argentino Diego Schwartzman.

Atp Roma 2023, Musetti-Arnaldi: gli orari in tv e la diretta

L'incontro tra Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti, in programma oggi, sabato 13 maggio, si giocherà non prima delle ore 20.30 sul Campo Centrale e sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky Sport Tennis HD e in diretta streaming a pagamento su Sky Go, Now, Tennis TV.