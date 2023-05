Atp Roma 2023, Musetti-Tsitsipas oggi in tv: dove vederla in diretta e in streaming

Doppio impegno agli Internazionali d'Italia oggi, martedì 16 maggio, per Lorenzo Musetti. Il toscano ha sconfitto Tiafoe, numero 12 al mondo, nel match che è ripreso dopo l’interruzione di ieri per pioggia (5-7, 6-4, 6-3).

Questa sera, non prima delle 20.30, l'azzurro tornerà sul Campo Centrale per sfidare Stefanos Tsitsipas che ha a sua volta concluso in questa giornata il suo incontro contro Sonego 6-3, 7-6 (3) sospeso ieri.

Atp Roma 2023, Musetti-Tsitsipas: gli orari in tv e la diretta

L'incontro tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas che vale l’accesso ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia, al Foro Italico di Roma, si giocherà oggi, martedì 16 maggio, sul Campo Centrale non prima delle ore 20.30.

La partita sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno e in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv.