Atp Roma 2023 oggi semifinali, Rune-Ruud e Medvedev-Tsitsipas: dove vederle in diretta tv e in streaming

Giornata imperdibile al Foro Italico. Oggi, sabato 20 maggio, si disputano le due semifinali maschili e la finale femminile. Nel torneo Atp a sfidarsi saranno Rune-Ruud e Medvedev-Tsitsipas, mentre stasera si assegnerà il titolo WTA nel match tra Kalinina e Rybakina.

La prima battaglia è alle 13 con il danese Rune, che parte con il favore dei pronostici e il norvegese Ruud. Nel secondo match, non prima delle ore 15, Tsitsipas è dato vincente su Medvedev, ma tutto si deciderà soltanto in campo, con il russo pronto a dare il massimo anche sulla terra rossa, dove ha sempre avuto decisamente meno feeling rispetto alle altre superfici.

Kalinina e Rybakina giocheranno la finale Wta degli Internazionali d’Italia non prima delle 19.

Internazionali d'Italia 2023, programma sabato 20 maggio

ore 13: Rune-Ruud

a seguire: Medvedev-Tsitsipas

non prima delle ore 19: Kalinina-Rybakina

Le due semifinali si potranno seguire in diretta su Sky sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis) e in streaming per gli abbonati su Sky Go, NOW e Tennis TV.Medvedev-Tsitsipas si potrà seguire in chiaro su Italia 1.

La finale femminile tra Rybakina e Kalinina sarà trasmessa in chiaro su Supertennis, in streaming sul sito dell'emittente e sull'app SuperTennix (a pagamento, gratis per abbonati FITP).