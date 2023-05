Atp Roma 2023, Sinner-Kokkinakis oggi tv: dove vederla in diretta e in streaming

Inizia oggi, venerdì 12 maggio, l'avventura di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia di Roma. Il campione altoatesino sfida al Foro Italico di Roma l'australiano Thanasi Kokkinakis, numero 104 del ranking Atp. Giocherà sul campo centrale per conquistare l'accesso ai sedicesimi di finale. Il prossimo avversario uscirà dal vincente della sfida tra l'argentino Sebastian Baez e il russo Alexander Shevchenko.

Sinner debutta in questa giornata grazie al bye al primo turno, mentre per il suo avversario, proveniente dalle qualificazioni, sarà la quarta partita. Sinner ha già affrontato Kokkinakis in 2 occasioni e ha sempre vinto. La prima sfida (6-7,6-4, 7-6) risale al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati, mentre il più recente è di quest'anno, ad Adelaide 1, quando si impose negli ottavi con un 7-6, 6-4. Questa, però, sarà la prima sfida sulla terra rossa.

Atp Roma 2023, Sinner-Kokkinakis: gli orari in tv e la diretta

L'incontro tra Jannik Sinner e Thanasi Kokkinakis, in programma oggi (qui trovate il programma completo di questa giornata), venerdì 12 maggio, alle ore 11 sul campo centrale, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 20 Mediaset HD e a pagamento su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis HD (canale 205). Inoltre, si potrà vedere in diretta streaming su SportMediaset, Mediaset Infinity, Sky Go, Now, Tennis TV.