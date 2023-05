Atp Roma 2023, Sonego-Nishioka oggi tv: dove vederla in diretta e in streaming

Secondo incontro agli Internazionali d'Italia 2023 per Lorezo Sonego. Il tennista torinese, numero 48 Atp, sfida Yoshihito Nishioka, testa di serie numero 25. Il vincente sfiderà chi avrà la meglio tra Stefanos Tsitsipas, numero 5 del tabellone e il portoghese Nuno Borges. Un unico precedente tra i due, nel 2019, con vittoria dell'azzurro al terzo set.

Atp Roma 2023, Sonego-Nishioka: gli orari in tv e la diretta

L’incontro di oggi, sabato 13 maggio, tra Lorenzo Sonego e Yoshihito Nishioka è il terzo nel programma di giornata sul Campo Centrale dopo Garcia-Osorio, in programma alle ore 11:00, e Carlos Alcaraz – Albert Ramos-Vinolas, match che inizierà non prima delle 13:00. Il match tra il torinese e il giapponese non inizierà quindi prima delle 14.20 e sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky Sport Tennis HD e in diretta streaming a pagamento su Sky Go, Now, Tennis TV.