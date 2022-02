Tennis oggi tv Atp 500 Dubai Sinner - Davidovich Fokina: dove vederla in tv e in streaming

Jannik Sinner torna in campo. Oggi, martedì 22 febbraio, il tennista altoatesino incontrerà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina nel primo turno dell'ATP 500 di Dubai.

Sarà la prima sfida tra questi due tennisti. In questo 2022 Sinner ha raggiunto i quarti degli Australian Open, prima di essere nettamente battuto da Tsitsipas. Ha dovuto poi recuperare dal Covid e si preparare ad affrontare il primo match con il coach Simone Vagnozzi, dopo aver deciso di separsi dallo storico allenatore, il suo mentore Riccardo Piatti.

Atp 500 Dubai Sinner- Davidovich Fokina: dove vederla in tv e in streaming

L’incontro tra Jannik Sinner e Alejandro Davidovich Fokina nel primo turno dell'ATP 500 di Dubai è in programma oggi martedì 22 febbraio, alle ore 13 con orario d’inizio stimato alle ore 13.00.

L’ATP Dubai 2022 è trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, canali 201 e 205 di Sky e su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre ed è inoltre, visibile in streaming su Sky Go e su Now.