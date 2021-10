ATP Anversa Finale Sinner-Schwartzman oggi: orario d’inizio, dove vederla in tv

Manca pochissimo ad Anversa per l’attesissima finale tra Jannik Sinner e Diego Schwartzman. Il giovane campione altoatesino, classe 2001, 20 anni da San Candido, affronta il classe ’92 Diego Schwartzman.

Si tratta di una prima assoluta: tra i due non esistono precedenti. Sarà una partita tutta da seguire a cui i due tennisti si presentano al meglio.

Sinner, il numero 1 del seeding, in semifinale ha battuto nettamente Lloyd Harris con un perentorio 6-2,6-2. Segno di quanto gli piacciano i veloci campi indoor in cemento che gli hanno sempre fatto cogliere ottimi risultati.

Ad Anversa Sinner va a caccia del sesto titolo in carriera e del quarto nello stesso anno. Nessun tennista italiano c’è mai riuscito.

Anche Schwartzman si è guadagnato l’ultimo atto del torneo superando in maniera autorevole Jenson Brooksby (6-4,6-0).

Per Sinner c’è un motivo in più per vincere. Una vittoria terrebbe aperte le sue possibilità di qualificarsi per le ATP Finals in programma dal 14 al 21 novembre a Torino. Attualmente è al numero 13 del ranking mondiale. Se vincesse oggi, domenica 24 ottobre, il titolo ad Anversa, da domani, lunedì 25 ottobre, sarebbe alle soglie della top ten, numero 11 della classifica ATP.

Per centrare l’obiettivo di partecipare al ‘Torneo dei maestri’ Sinner si è già iscritto ai prossimi tornei in programma a Vienna e a Parigi.

ATP Anversa, finale Sinner-Schwartzman: come vederla in tv

La finale dell'ATP 250 di Anversa è in programma oggi alle ore 16.30. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta tv gratuita sul digitale terrestre su Supertennis (canale 64) e per gli abbonati su Sky Sport (canale 201 o 205).

Sarà disponibile anche in streaming gratuito sul sito ufficiale di SuperTennis, sulla piattaforma SuperTennix e in streaming per gli abbonati su Sky Go.