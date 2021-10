Masters 1000 Indian Wells, Sinner-Fritz: come vederla in tv e in streaming

Tutto è pronto a Indian Wells per gli ottavi di finale. Il torneo BNP Paribas Open 2021 di Categoria Masters 1000 che si gioca sul cemento outdoor nel deserto californiano, oggi, mercoledì 13 ottobre, ha in programma gli otto incontro del singolare maschile.

Tra questi, quello più importante per i colori azzurri è quello tra Jannik Sinner, testa di serie numero 10 del tabellone e lo statunitense Taylor Fritz, che ieri ha battuto Matteo Berrettini.

Indian Wells, Berrettini eliminato da Fritz

Purtroppo dovremo attendere un'altra occasione per vedere il tanto atteso derby tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Ieri il finalista di Wimbledon è apparso decisamente in giornata no. Il suo super servizio si è visto assai poco, ha avuto fretta nel chiudere gli scambi e ha sbagliato anche alcuni colpi semplici sui fondamentali, specialmente sul diritto. Taylor Fritz, come ha spiegato nell'intervista finale, aveva impostato la sua partita proprio sulla potenza della sua battuta e sulla possibilità di chiudere presto il punto.

Il californiano, che a Indian Wells disputa il suo torneo di casa, ha battuto il nostro numero 1 con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 21 minuti. L’incontro ha avuto un andamento molto altalenante nel primo set, evidenziando però l'incapacità di Berrettini di sfruttare a suo vantaggio i momenti decisivi. Nel terzo game Matteo ha sprecato la prima balla break e ha poi regalato il quarto game con un doppio fallo.

Ha concesso nuovamente il break ed è rimasto sotto per 1-5. Poi è stato protagonista di una bella reazione fino al 5-4, ma ha vanificato la rimonta con un altro doppio fallo in battuta.

Nel secondo game non c'è stata la tanto attesa reazione. Dopo aver sprecato una palla break nel terzo game, ha ceduto il servizio a Fritz nel quarto. Lo statunitense si è portato sul 4-1.

C'è stato solo un attimo in cui si è visto il vero Berrettini. Nell'ottavo gioco, sul parziale 5-2 per Fritz, dopo aver commesso tre errori di diritto e aver regalato tre match-point allo statunitense, Berrettini riusciva ad annullarli con tre dritti vincenti.

Sembrava la fiamma necessaria a risvegliare l'orgoglio del campione romano che accorciava sul 3-5, ma era davvero troppo tardi. Nel gioco successivo Fritz staccava il pass per l'ottavo di finale mettendo a segno il quinto match point.

Per Berrettini è la seconda sconfitta in carriera nei due incontri contro Taylor Fritz.

Indian Wells, Sinner - Fritz: dove vederla in tv e streaming

L'incontro tra Jannik Sinner e Taylor Fritz, valido per l'accesso ai quarti di finale del torneo Masters 1000 di Indian Wells, sarà il terzo match in programma dopo le sfide tra Aslan Karatsev e Hubert Hurkacz e quella tra Tommy Paul e Cameron Norrie che inizieranno dalle 20 ora italiana.

Sarà trasmesso per gli abbonati su Sky Sport, su Sky Go e Now Tv, in differita su Supertennis, in differita streaming sul sito di Supertennis e sull'app Supertennix.