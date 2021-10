Atp 500 Vienna, oggi Sinner-Ruud: dove vederla in tv e in streaming

Un grande match è in programma oggi, venerdì 29 ottobre, sui campi in cemento indoor di Vienna. Jannik Sinner si gioca l'accesso alla semifinale all'Erste Bank Open contro Casper Ruud. Il vincitore incontrerà il vincitore dell'altro quarto di finale, quello in programma tra Schwarzman e Tiafoe.

Nell’unico precedente, che risale a un anno fa, proprio a Vienna, a imporsi fu Sinner. Ruud, numero 4 del seeding e numero 8 della classifica ATP, è il rivale diretto più accreditato per la qualificazione alle ATP Finals di Torino.

Negli ottavi di finale ha sconfitto Lorenzo Sonego in 3 set (7-5,4-6,6-4). In caso di vittoria Sinner, al termine di questa settimana, scavalcherebbe Ruud in classifica e si presenterebbe all'ultimo torneo prima dell'attesissimo appuntamento torinese, il Masters 1000 di Parigi-Bercy, in vantaggio rispetto ai suoi inseguitori.

Atp 500 Vienna, Sinner-Ruud: dove vederla in tv

Il quarto di finale dell'Atp 500 di Vienna tra Jannik Sinner e Casper Ruud ha come orario d'inizio stimato le 19. Sarà visibile in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e sulla piattaforma satellitare Sky sul canale 212).

Gli abbonati potranno seguire il match su Sky Sport Uno (canale 201) o su Sky Sport Tennis (canale 205). Sinner-Ruud sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go e sul sito Supertennis.