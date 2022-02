Tennis oggi Atp Rio 500: il ritorno in campo di Berrettini e la rivincita di Sonego, dove vederli in tv e in streaming

Fabio Fognini, qualificatosi ieri ai quarti dell'Atp Rio Open 500 dopo aver battuto in rimonta Pablo Carreño-Busta, spera di essere presto raggiunto da altri due azzurri. Nella serata di oggi, giovedì 17 febbraio, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini si giocheranno il passaggio del turno rispettivamente contro Kecmanovic e Monteiro.

Atp 500 Rio, ottavi: Sonego-Kecmanovic

Lorenzo Sonego, che ha raggiunto la posizione numero 21 al mondo, il suo best-ranking, dopo la semifinale della scorsa settimana all'Argentina Open, è pronto ad affrontare il numero 70 della classifica ATP, Miomir Kecmanovic.

Nei precedenti il tennista torinese è in vantaggio 3-2, ma ha perso l'ultimo importante incontro nel terzo turno dell’Australian Open. L’incontro sarà trasmesso in diretta, non prima delle ore 20.30, su Supertennis e Supertennix.

Atp 500 Rio, ottavi: Berrettini-Monteiro

Matteo Berrettini, numero 6 del ranking ATP e numero 1 italiano, torna in campo dopo la storica semifinale dell'Australian Open persa a Melbourne contro Nadal. Sarà un match molto importante, il primo per Berrettini sulla terra rossa dallo scorso giugno, quando venne battuto da Djokovic nei quarti del Roland Garros. Il campione romano, numero 1 del seeding, trova come primo ostacolo la wild card Thiago Monteiro, numero 106 della classifica ATP.

Se i pronostici saranno rispettati nel prossimo turno Berrettini incontrerà di nuovo Carlos Alcaraz, che sulla carta dovrebbe superare l'ostacolo Delbonis. Sarebbe una nuova sfida, un mese dopo l'adrenalinica vittoria all'Australian Open ottenuta da Berrettini al super tie-break.