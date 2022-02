Tennis oggi tv Atp 500 Dubai Djokovic-Musetti: programma, orario, tv, streaming

Oggi, lunedì 21 febbraio, Novak Djokovic torna in campo. Il campione serbo incontrerà Lorenzo Musetti in quella che è la sua prima sfida dopo l’allontanamento dall’Australia e le conseguenti polemiche per le sue posizioni No-Vax.

Tra i due tennisti c’è un unico precedente che risale allo scorso giugno. In quella partita memorabile il talento di Carrara era in vantaggio di due set, poi subì la rimonta del numero uno al mondo che si riportò sul 2-2. Musetti si ritirò per problemi fisici mentre era sotto 4-0 al quinto.

Atp 500 Dubai Djokovic-Musetti: dove vederla in tv

Il match tra Djokovic e Musetti si giocherà oggi, lunedì 21 febbraio con orario d’inizio stimato alle ore 17.30. L’ATP Dubai 2022 sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, canali 201 e 205 di Sky e su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre. Sarà, inoltre, visibile in streaming su Sky Go e su Now.