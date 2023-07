Wta Losanna, Finale Cocciaretto-Burel: dove vederla in diretta tv

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di tennis. Oggi, domenica 30 luglio, Elisabetta Cocciaretto sfida in finale Clara Burel, al torneo WTA 250 di Losanna. La marchigiana sulla terra rossa elvetica andrà a caccia del suo terzo titolo in carriera, dopo quelli conquistati a Tampico nel 2022 e a San Luis in questa stagione e potrà riscattare la sconfitta a livello WTA 250 subita contro Lauren Davis a Hobart.

Cocciaretto, che parte con i favori del pronostico avendo sconfitto la rivale numero 61 al mondo nell'unico precedente, i quarti di finale el WTA 125 di Makarska nel 2022, attualmente occupa la posizione numero 31 del ranking Wta, vincendo saliberebbe tra le migliori 30.

Wta Losanna 2023, Cocciaretto-Burel: orari tv e diretta

La finale del Wta 250 di Losanna tra Cocciaretto e Burel si giocherà alle ore 13.00 e sarà trasmessa in diretta, in chiaro su Supertennis e in streaming gratis su supertennis.tv e per gli abbonati su SuperTenniX (gratis per abbonati FITP).

Calendario Wta 2023: le date di tutti i tornei