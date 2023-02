Sinner-Cressy, Finale Atp 250 Montpellier: orario e dove vederla in diretta tv e in streaming

Sfida da non perdere per gli amanti del tennis. Oggi, domenica 12 febbraio, Jannik Sinner affronta Maxime Cressy in finale all'Atp 250 di Montpellier. Il tennista altoatesino andrà a caccia del suo primo titolo stagionale. L'azzurro è favorito, ma non dovrà sottovalutare Cressy che ha battuto in semifinale Rune.

Tennis finale Atp 250 Montpellier, Sinner-Cressy, gli orari e dove vederla in diretta tv

La finale dell'Atp 250 a Montpellier tra Sinner e Cressy si disputa domenica 12 febbraio alle 15.00. Il match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205) e in streaming per gli abbonati su Supertennix (gratis per tesserati FIT), Sky GO e NOW.