Tennis Miami oggi in tv Fognini-Daniel: dove vederla in diretta e in streaming

Inizia oggi, venerdì 25 marzo, l’avventura di Fabio Fognini nel Masters 1000 che si disputa in Florida. Il tennista ligure, ritrova il campo dieci giorni dopo essere stato costretto a dare forfeit rinunciando alla sfida del secondo turno a Indian Wells contro Nikoloz Basilashvili a causa di qualche linea di febbre.

Nel match che vale l’accesso al terzo turno del prestigioso torneo che si disputa in Florida Fognini affronterà il giapponese Taro Daniel. Si annuncia una sfida equilibrata e combattuta.

Miami, Daniel-Fognini: l'orario e dove vederla in tv

Il match tra Fognini e Daniel inizierà non prima delle ore 16 ora italiana. Sarà trasmesso per gli abbonati su Sky (Sky Sport e Sky Tennis) e in streaming per gli abbonati su Sky Go e NOW.