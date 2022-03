Tennis Indian Wells oggi in tv Berrettini-Harris: dove vederla in diretta e in streaming

Matteo Berrettini è pronto a scendere in campo oggi, martedì 15 marzo, a Indian Wells. Il nostro numero 1 (numero 6 del ranking ATP) sfiderà Llyod Harris, il sudafricano numero 32 al mondo in un match in cui parte da favorito. In palio c’è l’accesso agli ottavi di finale dove il vincente affronterà chi avrà la meglio tra Kecmanovic evan de Zandschulp.

Per Berrettini, che nell’unico precedente nel secondo turno del Roland Garros 2020 ha avuto la meglio sul suo avversario, si tratta di un’ottima occasione per andare avanti in questo torneo. Harris, però, sarà un rivale da non sottovalutare.

Indian Wells, Berrettini-: Harris l'orario e dove vederla in tv

L’incontro dei sedicesimi di finale di Indian Wells tra Matteo Berrettini e Llyod Harris sarà la prima del programma di oggi sul campo 2 e inizierà alle ore 19.

L’incontro sarà trasmesso per gli abbonati su Sky (Sky Sport e Sky Tennis) e in streaming per gli abbonati su Sky Go e NOW.