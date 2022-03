Tennis Indian Wells oggi in tv Berrettini-Kecmanovic: dove vederla in diretta e in streaming

Matteo Berrettini sta per scendere in campo nel Masters 1000 di Indian Wells. Il campione romano, che nel terzo turno ha avuto la meglio sul sudafricano Lloyd Harris, riuscendo nel secondo set a reagire alle difficoltà recuperando da 2-5 a 7-5, oggi, mercoledì 16 marzo affronterà per conquistare i quarti di finale il serbo Miomir Kecmanovic, numero 61 del ranking ATP.

Non ci sono precedenti tra i due, ma Berrettini, numero 6 al mondo appare favorito, anche se dovrà dimostrare di essere da subito quello della seconda parte del match di ieri.

Indian Wells, Berrettini- Kecmanovic: l'orario e dove vederla in tv

L’incontro degli ottavi di finale di Indian Wells tra Matteo Berrettini e Miomir Kecmanovic sarà la prima del programma di oggi sul campo 2 e inizierà alle ore 19.

L’incontro sarà trasmesso per gli abbonati su Sky (Sky Sport e Sky Tennis) e in streaming per gli abbonati su Sky Go e NOW.