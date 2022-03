Tennis Indian Wells oggi in tv Berrettini-Rune: dove vederla in diretta e in streaming

Matteo Berrettini farà oggi, domenica 13 marzo, il suo esordio nel Masters 1000 di Indian Wells. Il campione romano, numero 6 del ranking ATP, ha avuto accesso direttamente al secondo turno beneficiando di un bye e qui incontrerà il diciottenne Holger Rune, proveneniente dalle quaficazioni.

Nel primo turno il danese si è imposto contro il francese Ugo Humbert (6-3, 6-2). Il giovane avversario, in quella che sinora è stata la sua unica sfida contro un top-ten in carriera, al primo turno dell'ultimo U.S. Open contro Novak Djokovic, è riuscito a strappare un set al campione serbo.

Sarà quindi un incontro da non sottovalutare per il nostro numero 1 che deve centrare l'accesso al terzo turno, obiettivo raggiunto da Sinner che si è imposto contro Djere per 6-3,6-3 e fallito da Sonego, sconfitto da Zonzi (6-3, 64) e da Musetti, che ha patito il tennis serve and volley di Opelka, 6-1, 6-4. Ha purtroppo dovuto dare forfait causa influenza Fabio Fognini che nel secondo turno avrebbe dovuto affrontare il finalista dell'ultima edizione di Indian Wells, Nikoloz Basilašvili.

Grande impresa nel torneo femminile di Jasmine Paolini che ieri ha battuto la numero 2 del tabellone, la numero 3 al mondo Aryna Sabalenkacon una bellissima rimonta 2-6 6-3 6-3.

Indian Wells, Berrettini-Rune: l'orario e dove vederla in tv

Il match tra Matteo Berrettini e Holger Rune, domenica 13 marzo, si disputerà sul campo 1 e sarà il terzo della giornata il cui programma inizia alle ore 19.

Il nostro numero 1 e il suo avversario scenderanno in campo intorno alle ore 21.30. L’incontro sarà trasmesso per gli abbonati su Sky (Sky Sport e Sky Tennis) e in streaming per gli abbonati su Sky Go e NOW.