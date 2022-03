Tennis oggi Indian Wells Fognini-Basilashvili: dove vederla in tv e in streaming

Fabio Fognini è pronto a tornare in campo per il secondo turno di Indian Wells. Il veterano ligure, che è diventato il tennista italiano più vincente superando Panatta, oggi, sabato 12 marzo, affronterà Nikoloz Basilashvili. La sfida si annuncia molto interessante. Nell’unico precedente nel Masters 1000 di Cincinnati nello scorso agosto Fognini si impose in 2 set. L’azzurro, inoltre, è reduce da un ottimo inizio di stagione con la semifinale nell’ATP 500 di Rio de Janeiro. Basilashvili, testa di serie numero 18, l’anno scorso nell’edizione che si giocò eccezionalmente ad ottobre a causa della pandemia, stupì arrivando fino in semifinale.

Indian Wells, Fognini-Basilashvili: l'orario e dove vederla in tv

Il match del secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells tra Fabio Fognini e Nikoloz Basilashvili è in programma oggi sabato 12 marzo. L'orario d'inizio attualmente stimato è per le 22.40 e i due si affronteranno sul campo 6. L’incontro sarà trasmesso per gli abbonati su Sky (Sky Sport e Sky Tennis) e in streaming per gli abbonati su Sky Go e NOW.