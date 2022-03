Tennis oggi Indian Wells Musetti-Opelka: dove vederla in tv e in streaming

Lorenzo il Magnifico torna nuovamente in campo. Musetti, dopo aver conquistato il punto decisivo per la qualificazione dell’Italia alle Finals di Coppa Davis, ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura al Masters 1000 di Indian Wells superando al primo turno lo statunitense Marcos Giron in due set.

Sulla sua strada per accedere al terzo turno se la dovrà vedere contro lo statunitense Reilly Opelka che ama le superfici veloci e il serve and volley.

Indian Wells, Musetti-Opelka: l'orario e dove vederla in tv

Il match del secondo turno di Indian Wells tra Lorenzo Musetti e Reilly Opelka è in programma sabato 12 marzo. L'orario d'inizio attualmente stimato è per le 21.20 L’incontro sarà trasmesso per gli abbonati su Sky (Sky Sport e Sky Tennis) e in streaming per gli abbonati su Sky Go e NOW.