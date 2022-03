Tennis Indian Wells oggi in tv Paolini-Golubic: dove vederla in diretta e in streaming

Jasmine Paolini sta per tornare in campo oggi, lunedì 14 marzo, nei sedicesimi di finale di Indian Wells per affrontare l'elvetica Viktorjia Golubic, la numero 51 del ranking e 31esima del seeding.

La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, in provincia di Lucca, attuale numero 46 del ranking, è reduce dall'exploit ottenuto nel secondo turno dove ha battuto la numero 3 della classifica WTA, la numero 2 del seeding, la bielorussa Aryna Sabalenka.

Nei due precedenti a vincere è stata la tennista svizzera che ebbe la meglio su Paolini nel 2014 nel torneo ITF di Barnstaple e nella scorsa stagione nella finale del WTA 125k di Saint-Malo sulla terra rossa.

Indian Wells, Paolini-Golubic: l'orario e dove vederla in tv

L'incontro di oggi sarà dunque una conferma della crescita della nostra tennista soprattutto sull’asfalto indoor.

Si giocherà sul campo 3 e il match seguirà quello tra la russa Kudermetova e la ceca Bouzkova. L'orario d'inizio stimato è per le 22.05. L'incontro sarà trasmesso gratuitamente su Supertennis (canale 64) e in streaming sull'app SupertenniX.