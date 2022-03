Tennis Indian Wells oggi in tv Sinner-Bonzi: dove vederla in diretta e in streaming

Jannik Sinner tornerà in campo oggi, martedì 15 febbraio, nel terzo turno del torneo di Indian Wells. Il campione altoatesino per conquistare l'accesso agli ottavi di finale dovrà avere la meglio su Benjiamin Bonzi, il francese, numero 62 del ranking, che ha battuto Lorenzo Sonego nel turno precedente.

Chi si aspettava un derby italiano tra i due compagni di Coppa Davis, infatti, è rimasto deluso. Il tennista torinese ha dovuto dire addio al Masters 1000 californiano, dopo aver perso in 2 set per 6-3, 6-4.

Indian Wells, Sinner-Bonzi: l'orario e dove vederla in tv

Sinner, che nell'unico precedente al Roland Garros 2020 vinse in tre set, si presenta come favorito, anche se Bonzi, 25 anni, sta attraversando un buon periodo di forma. L’incontro ha come orario d’inizio stimato l’1.00 italiana.

L’incontro sarà trasmesso per gli abbonati su Sky (Sky Sport e Sky Tennis) e in streaming per gli abbonati su Sky Go e NOW.