Tennis Indian Wells oggi in tv Sinner-Kyrgios: dove vederla in diretta e in streaming

Oggi, mercoledì 16 marzo, Jannik Sinner torna in campo a Indian Wells per gli ottavi di finale. Il campione altoatesino si giocherà l’accesso ai quarti di finale contro Nick Kyrgios.

L’estroso tennista australiano, 26 anni, alla vigilia si è complimentato con Sinner dicendo che tra i giovani è il suo giocatore preferito. In campo, però, sicuramente vorrà dare battaglia per confermare quella continuità che sembra aver ritrovato proprio in California dove per la prima volta dopo tre anni è riuscito a superare il terzo turno di un torneo.

Sinner, però, sa di avere davanti a sé una grande occasione per fare ulteriore strada in questo importante torneo del circuito.

La sfida degli ottavi di finale di Indian Wells tra Jannik Sinner e Nick Kyrgios è in programma sul campo 2 e sarà dopo il match tra Berrettini e Kecmanovic e ha come orario d'inizio stimato le ore 20.20.

L’incontro sarà trasmesso per gli abbonati su Sky (Sky Sport e Sky Tennis) e in streaming per gli abbonati su Sky Go e NOW.