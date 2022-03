Tennis oggi Indian Wells Sonego-Bonzi: dove vederla in tv e in streaming

Lorenzo Sonego inizia dal secondo turno la sua avventura al Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista torinese, infatti, ha beneficiato di un bye al primo turno.

L’incontro contro Benjamin Bonzi sarà molto importante per trovare un immediato riscatto dopo la sconfitta in Coppa Davis contro lo slovacco Horansky.

Indian Wells, Sonego-Bonzi: l'orario e dove vederla in tv

Il match del secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells tra Lorenzo Sonego e Benjamin Bonzi è in programma oggi sabato 12 marzo.

L'orario d'inizio attualmente stimato è per mezzanotte e i due si affronteranno sul campo 5.

L’incontro sarà trasmesso per gli abbonati su Sky (Sky Sport e Sky Tennis) e in streaming per gli abbonati su Sky Go e NOW.