Tennis Miami oggi in tv Bronzetti-Saville: dove vederla in diretta e in streaming

Oggi, lunedì 28 marzo, Lucia Bronzetti, sul campo del Butch Buchholz, sfiderà Daria Seville per conquistare l'accesso al Masters 1000 di Miami. Sarà un incontro tra le due mine vaganti di questo torneo.

La nostra portacolori è entrata nel torneo da lucky-loser, nel terzo turno ha tratto vantaggio dai forfeit di Anna Kalinskaya e nel secondo turno da quello di Camila Giorgi. Anche la Seville ha conquistato questo ottavo senza dover giocare, sfruttando il ritiro della ceca Katerina Siniakova.

Miami, Bronzetti-Saville: l'orario e dove vederla in tv

L’incontro tra Lucia Bronzetti e Daria Saville è in programma oggi lunedì 28 marzo, è il primo in programma e inizierà alle ore 17.00. Sarà trasmesso in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) e sarà possibile seguirlo in streaming anche sull'App SuperTennix.