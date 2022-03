Tennis Miami oggi in tv Fognini-Kyrgios: dove vederla in diretta e in streaming

Fabio Fognini scende in campo oggi, domenica 27 marzo, nel terzo turno del Masters 1000 che si disputa in Florida a Miami. Il tennista ligure sfiderà Nick Kyrgios, l'estroso tennista australiano che sta mostrando un'ottima continuità di gioco nelle ultime settimane.

Nel turno precedente Kyrgios ha travolto il numero 5 al mondo, il russo Andrej Rublev con un perentorio 6-3, 6-0 in un'ora di gioco. Per riuscire a batterlo Fognini dovrà riuscire a giocare il suo miglior tennis.

Miami, Fognini-Kyrgios: l'orario e dove vederla in tv

L'incontro si disputerà oggi, domenica 27 marzo, sul campo centrale e l'orario d'inizio stimato è per le 19 ora locale. Sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport e su Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e Now.

Masters 1000 Miami, Fognini-Kyrgios