Il match Giorgi-Bronzetti sarà trasmesso in diretta su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e sull’app Supertennix.

Il match tra Camila Giorgi e Lucia Bronzetti, in programma oggi, giovedì 24 marzo, è il terzo incontro sul campo 1. Il programma diurno negli Stati Uniti inizierà quando in Italia saranno le 16 e prima verranno disputati gli incontri tra Gomez-Nishioka e Altmaier-Wolf.

La tennista di Macerata, dopo un periodo avaro di risultati, torna a Miami per cercare di disputare un torneo all'altezza del suo talento.

Un derby italiano per conquistare l'accesso al terzo turno del Wta Masters 1000 di Miami. Le protagoniste di questa sfida sono Camila Giorgi e Lucia Bronzetti, che si affronteranno oggi, giovedì 24 marzo sui campi all’aperto in cemento dell’Hard Rock Stadium.

Derby italiano in Florida. In palio c'è l'accesso al terzo turno del prestigioso torneo

Tennis Wta 1000 Miami oggi in tv Camila Giorgi-Lucia Bronzetti: dove vederla in diretta e in streaming