Tennis Miami oggi in tv Sinner-Cerundolo: dove vederla in diretta e in streaming

Jannik Sinner torna in campo oggi, mercoledì 30 marzo, per affrontare Francisco Cerundolo nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami.

Il campione altoatesino, che difende i punti conquistati l'anno scorso in questo torneo dove conquistò la finale, sfiderà la sorpresa di questa edizione, il tennista argentino con il quale non ha precedenti.

I pronostici, vista la grande solidità mostrata da Sinner anche contro Kyrgios e la differenza in termini di esperienza e di classifica, sono nettamente dalla parte dell'azzurro che però non dovrà sottovalutare il suo avversario.

Cerundolo questa settimana, sui prestigiosi campi in cemento della Florida, ha già battuto avversari del calibro di Tallon Griekspoor, Reilly Opelka, Gael Monfils e Frances Tiafoe e lunedì prossimo, quando verrà pubblicata la nuova classifica ATP, si troverà almeno in 72esima posizione.

Sinner-Cerundolo: l'orario e dove vederla in tv

Il match tra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo, valido per l'accesso alla semifinale del Masters 1000 di Miami, si giocherà oggi, mercoledì 30 marzo. Sarà il secondo incontro di giornata allo Stadium dopo Badosa-Pegula e ha come orario d'inizio stimato le ore 21.00. Sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport e su Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e Now.

Masters 1000 Miami, Sinner-Cerundolo