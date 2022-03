Tennis Miami oggi in tv Sinner-Kyrgios: dove vederla in diretta e in streaming

Una nuova importantissima sfida attende Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami. Oggi, martedì 29 marzo, il campione altoatesino affronterà Nick Kyrgios nel match che vale l'accesso ai quarti di finale del prestigioso torneo in Florida. Il vincente giocherà contro chi avrà prevalso nell’incontro tra Cerundolo e Tiafoe.

Sinner e Kyrgios si sarebbero dovuti affrontare per la prima volta una settimana fa a Indian Wells, ma la partita venne annullata a causa dei forfeit per influenza dell'azzurro.

L'attesa prima sfida tra questi due giocatori così amati si terrà dunque in questa giornata. Kyrgios, giocatore noto per il suo tennis spettacolare, sta mostrando in questo periodo un eccellente stato di forma e un'ottima continuità di risultati. In questo torneo ha eliminato Mannarino, Rublev e il nostro Fabio Fognini.

Per avere la meglio sul rivale servirà un super-Sinner.

Miami, Sinner- Kyrgios: l'orario e dove vederla in tv

L'ottavo di finale tra Jannik Sinner e Nick Kyrgios, valido per l'accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami, si giocherà oggi, martedì 29 marzo. Sarà il secondo incontro nel programma di giornata e seguirà quello che inizierà alle ore 17.00, la sfida tra il norvegese Casper Ruud e il britannico Cameron Norrie. L'orario d'inizio stimato è interno alle ore 18.30.

Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport e su Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e Now.

