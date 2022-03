Tennis Miami oggi in tv Sinner-Ruusuvuori: dove vederla in diretta e in streaming

Inizia oggi, venerdì 25 marzo, l’avventura di Jannik Sinner nel Masters 1000 che si disputa in Florida. Il campione altoatesino, numero 11 del ranking ATP, ha recuperato dal problema fisico che gli ha impedito dieci giorni fa di disputare l’ottavo di finale a Indian Wells contro l’australiano Kyrgyos.

Per Sinner, il Masters che si disputa in Florida è un appuntamento importantissimo, visto che un anno fa raggiunse la finale che poi perse contro l'amico Hurkacz. Il suo obiettivo è quello di riuscire a difendere proprio i punti ATP che aveva conquistato lo scorso anno, un compito che non è affatto semplice visto che a questo torneo, sono presenti tutti i big, ad eccezione di Djokovic e Nadal e del nostro Berrettini costretto al forfeit nelle ultime ore per un problema alla mano.

Miami, Sinner-Ruusuvuori: l'orario e dove vederla in tv

Sinner, nel match di oggi, venerdì 25 marzo, sfiderà Emil Ruusuvuori, numero 71 del ranking ATP. Il nostro portacolori ha vinto entrambe le sfide precedenti, che risalgono al 2021, l'ultima nei trentaduesimi di finali dell'Atp Washington (6-2,6-4) e qella precedente proprio al Masters 1000 a Miami (6-3,6-2).

Incontrare il giocatore finlandese ha sinora sempre portato bene al campione altoatesino che nelle due occasioni precedenti, dopo averlo battuto, è sempre arrivato in finale.

L'incontro tra Sinner e Ruusuvuori è il terzo in programma sul court 7, dove il programma diurno, che inizia alle 16 ora italiana, si aprirà con i match tra Shuai Zhang e la rumena Sorana Cirstea, a cui seguirà la sfida tra la rumena Elena Gabriela Ruse e la kazaka Elena Rybakina. Sarà trasmesso per gli abbonati su Sky (Sky Sport e Sky Tennis) e in streaming per gli abbonati su Sky Go e NOW.