Masters 1000 Montecarlo oggi in tv Djokovic-Davidovich Fokina: dove vederla in diretta e in streaming

Manca pochissimo al ritorno in campo di Novak Djokovic. Il numero 1 al mondo, che nel suo straordinario palmares vanta due vittorie nel Principato nel 2013 e nel 2015, esordirà oggi, martedì 12 aprile, nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo nel match contro il giovane spagnolo Davidovich Fokina.

Montecarlo, Djokovic-Davidovich Fokina: dove vederla in tv e in streaming

Djokovic ha prevalso contro Davidovich Fokina in entrambi i precedenti. Ovviamente è il favorito, anche se c'è curiosità per vedere su quanto ci metterà per ritrovare il ritmo partita visto che sinora quest'anno, a causa delle vicissitudini vissute per le sue note posizioni vaccinali, è riuscito a giocare soltanto nell'ATP 500 a Dubai, dove perse a sorpresa ai quarti di finale contro Jiri Vesely.

L'incontro al Court Ranier III ha come orario d'inizio stimato le 13.40. A trasmettere l'incontro sarà Sky sui canali (201) e Sky Sport Tennis (205) e gli abbonati potranno vederlo in streaming su NOW e su Sky Go.