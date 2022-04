Per iniziare al meglio la seconda parte di stagione, quella sulla terra battura, Fognini dovrà superare al primo turno del Masters 1000 di Montercarlo Arthur Rinderknech.

Ultimamente Fabio sta dimostrando di aver trovato una buona condizione come dimostrano la semifinale a Rio De Janeiro e il buon tennis mostrato ai Masters 1000 americani sui veloci campi in asfalto di Indian Wells e Miami.

Inizia oggi, lunedì 11 aprile, l'avventura di Fabio Fognini nel torneo di Montecarlo. Il tennista di Arma di Taggia, capace di trionfare nel torneo monegasco nel 2019, punta a stupire anche in questa edizione.

Masters 1000 Montecarlo oggi in tv Fognini-Rinderknech: dove vederla in diretta e in streaming